شكرا لقرائتكم خبر عن الزوج المحتجز بمستشفى كفر الزيات يعلن سلبية تحليله وزوجته لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشاب محمد عواد المحتجز هو وزوجته داخل الحجر الصحي بمستشفى كفر الزيات العام على سلبية نتائج العينة الأولى التي تم سحبها منه وزوجته داخل المستشفى، بعد أن نقلهما للحجر الصحي لإصابتهما بكورونا.

وأكد الشاب لـ"الخليج 365" على ارتفاع الروح المعنوية له وزوجته بعد تحسن حالتهما الصحية، وسلبية نتيجة العينة الأولى بعد أن تحولت إصابتهما من إيجابية لسلبية، مؤكدا أنه تم نقلهما للمدينة الجامعية بالمنصورة وعادا مرة أخرى للحجر الصحي، ويشعران بالفرحة بعد تحسن حالتهما الصحية، وخلال الـ48ساعة القادمة، ستُجرى تحاليل أخرى وبعدها يغادران المستشفى لمنزلهما بالقليوبية.

وكان الشاب محمد عواد وزوجته ياسمين نصر من محافظة القليوبية، قد احتفلا بعيد زواجهما الأول داخل مستشفى الحجر الصحي بمستشفى كفر الزيات، بعد نقلهما للمستشفى لإصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وحرص الطاقم الطبي بالمستشفى من أطباء وتمريض على مشاركة الزوجين احتفالهما بعيد زواجهما الأول، وقام الأطباء بإحضار تورته وبلونات للاحتفال مع الزوجين بعيد زواجهما الأول، لرفع الروح المعنوية للزوجين، لتخطي محنه إصابتهما بفيروس كورونا.

كان الزوجان قد أصيبا بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلهما للحجر الصحي بكفر الزيات، وبعد علم الطاقم الطبي بالمستشفى بموعد عيد زواجهما الأول، تم إحضار بالونات وتورته وتقديم هدية لهما، تعبيرا عن فرحتهم بمشاركة الطاقم الطبي لهم بالاحتفال معهم بعيد زواجهما، لرفع روحهم المعنوية.

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وقدم الزوجان الشكر للجيش الأبيض لمفاجأتهم بهذا الحفل وإحضار تورته وبلونات، وحرصهم على الاحتفال بعيد زواجهما الأول

ونشر الزوج تدوينة على حسابه الشخصي على موقع" فيس بوك" وجه فيه التهنئة لزوجته بعيد زواجهم الأول واحتفالهما به بالحجر الصحي بكفر الزيات، قائلا" ان شاء الله السنة الجايه نحتفل بجوازنا مش في اي حجر صحي تانى.

من جانبه، أكد الدكتور هشام شيحه مدير عام المستشفيات بمديرية الصحة أن هناك 10 أطفال بالحجر الصحي بكفر الزيات ذكور وإناث من سن عام ونصف حتى سن 12عاما، مؤكدا أنه تم الاستعانة بطبيب نفسي من جامعة طنطا نظرا للظروف النفسية التي يمر بها الاطباء والعاملين بالمستشفى والمرضي.

وأشار أنه تم إحضار بلونات وتورته للترفيه عنهم والتخفيف من الضغط النفسي الذي يمرون به، مؤكدا أنه تم شراء 5 أطقم ملابس جديدة لكل طفل لإدخال الفرحة عليهم لعدم وجود تغيير ملابس داخل الحجر الصحي.