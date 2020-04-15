شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. تعرف على تطور عدد السائحين الأجانب بنهاية 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت إيرادات القطاع السياحي ارتفاعا قياسيا عام 2019، ورصد تقرير مصر في أرقام الصادر حديثا عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور عدد السائحين الأجانب بين عامي 2018 و2019.

ويعرض ”الخليج 365” تطور السائحين طبقا لمجموعة الدول، وعدد الليالي السياحية خلال الفترة المذكورة، وكانت كالتالي:

- بلغ إجمالي السائحين عام 2019 نحو 13 مليونا و26 ألف سائح، مقابل 11 مليونا و346 ألف سائح عام 2018.

- العرب بلغ عددهم نحو 3 ملايين و168 ألف سائح في عام 2019 بنسبة 24%، مرتفعا من 3 ملايين و39 ألف سائح عام 2018.

- الأوربيون بلغ عددهم نحو 8 ملايين و381 ألف سائح عام 2019 بنسبة 64%، مرتفعا من 6 ملايين و948 ألف سائح عام 2018.

- الأمريكيون بلغ عددهم نحو 548 ألف سائح عام 2019 بنسبة 4.2%، مرتفعا من 456 ألف سائح عام 2018.

- جنسيات أخرى بلغ عددهم نحو 929 ألف سائح عام 2019 بنسبة 7%، مرتفعا من 903 آلاف سائح عام 2018.

- بلغ إجمالي عدد الليالي السياحية عام 2019 نحو 136 مليونا، مقابل 121 مليونا و497 ألف عام 2018.

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- بلغ عدد الليالي السياحية للعرب 46 مليونا و637 ألف ليلة، مقابل 43 مليونا و420 ألف ليلة عام 2018.

- بلغ عدد الليالي السياحية للأوربيين 72 مليونا و481 ألف ليلية عام 2019، مقابل 63 مليونا و213 ألف ليلة عام 2018.

- بلغ عدد الليالي السياحية للأمريكيين 7 ملايين و346 ألف ليلة عام 2019، مقابل 6 ملايين و529 ألف ليلة عام 2018.