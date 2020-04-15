شكرا لقرائتكم خبر عن بنك ناصر: صرف المعاشات والمرتبات من خلال منافذ فورى لمنع التزاحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن بنك ناصر الاجتماعى، برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة البنك تفعيل خدمة صرف المرتبات والمعاشات المحولة إلي البنك من خلال 2000 منفذ من منافذ شركة فورى للتيسير على متلقى خدمات الوزارة وكذلك عملاء بنك ناصر بما يُسهم فى تخفيف التزاحم داخل فروع البنك وعلى ماكينات الصراف الآلى بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات وحالات التكدس والتزاحم واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة فى التيسير على المواطنين .

وأكد الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك علي حرص البنك علي إتاحة أكثر من قناة من قنوات صرف المعاشات والمرتبات وذلك في ضوء الاجراءات الاحترازية التي يقدمها البنك لعملائه لمواجهه فيروس كورونا المستجد والحرص علي عدم التكدس والازدحام داخل البنك، مشيرا إلى أن البنك يقدم خدماته لأكثر من 520 ألف عميل معاشات ومرتبات .

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وعن كيفية صرف العميل من خلال منافذ فورى أوضح فاروق، أن العميل يتوجه إلى منفذ فوري لسحب المبلغ المطلوب من الحساب عن طريق كارت ال ATM الخاص به ويتم تمرير الكارت من خلال ماكينة شركة فوري لدي التاجر لسحب المبلغ المطلوب ويقوم التاجر بإتمام العملية وتسليم المبلغ المطلوب للعميل مع الإيصال المعتمد من الشركة .

وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن هذه الخطة تم وضعها بناء على تحليل طرق ومعدلات الصرف فى مارس الماضي وكذلك تحليل فئات القائمين بالصرف خلال مارس ليتم وضع الخطة بشكل يحقق عدم التكدس ويحافظ على مصالح القائمين بالصرف من أصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لافتة إلى أنه تماشياً مع استراتيجية الدولة في التخفيف عن كاهل المواطنين فقد تقرر بشكل استثنائي السماح لكافة البطاقات التي كانت متوقفة بسبب عدم القيام بعملية تحديث البيانات والتنشيط التى يتم إجراؤها كل 6 أشهر دون توقف أو طلب إعادة التنشيط خلال الأشهر الثلاث القادمة ايضاً.



