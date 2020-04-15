شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. صلاة الجنازة ودفن جثمان البطل محمد الحوفى شهيد الواجب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى الآلاف من أهالى محافظة البحيرة ومدينة دمنهور منذ قليل صلاة الجنازة على روح الشهيد البطل محمد الحوفي الذى استشهد أثناء مداهمة وكر العناصر الإرهابية بمنطقة الأميرية بالقاهرة مساء أمس، وسط أجواء من الحزن الشديد والهتفات للشهيد.

وشارك فى تشييع الجثمان والصلاة عليه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وسط تباعد المواطنين لحماية الجميع من العدوى من انتشار فيروس كورونا.

وردد المشيعون هتافات " الشهيد حبيب الله" و"روح يا محمد علشان الشعب يعيش"، وغيرها من الهتافات وغمرت حالة من البكاء الشديد عددا من محبى البطل الشهيد أثناء دفن جثمانه الطاهر والتى شهدت إقبالا كبيرا من المشيعين.

وحملت سيارة الدفاع المدنى جثمان الشهيد ملفوفاً فى علم مصر ويتقدمها صفوف رجال الشرطة وهم يؤدون التحية العسكرية للشهيد البطل الذى قدم روحه فداء للوطن، وحضر الجنازة عدد كبير من قيادات محافظة البحيرة ومديرية الأمن والقيادات الشرطية والشعبية، بجانب أسرة وجيران وأقارب الشهيد محمد الحوفى، حيث هتف المشاركون بالجنازة "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله.. روحت يامحمد وضحيت بنفسك عشان بلدك فى جنة الخلد".

وسيطرت حالة من الحزن الشديد على أهالى مدينة دمنهور بالبحيرة بعد علمهم باستشهاد ابن مدينتهم المقدم محمد فوزى الحوفى، وتوافد عدد كبير من الأهالى وأقارب الشهيد على منزله بمنطقة دمنهور الجديدة، لتقديم واجب العزاء وتشييع جنازته بمسقط رأسه.

وفى هذا السياق زار اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة يرافقه اللواء محمد بدر السكرتير العام المساعد أسرة المقدم محمد فوزى الحوفى بمدينة دمنهور، لتقديم واجب العزاء لوالده وأقاربه، وتقدم محافظ البحيرة باسمه واسم أهالى المحافظة بخالص العزاء لأسرة الشهيد، مؤكدا أن دماءه الذكية ستظل تجسد مع من سبقوه من الشهداء أروع ملاحم البطولة والفداء لاجتثاث جذور الإرهاب والقضاء عليه.



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الأهالى-خلال-تشييع-جثمان-الشهيد-محمد-الحوفى

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الاهالى-يحضرون-جنازة-الشهيد



الأهالى-يشيعون-جثمان-الشهيد-محمد-الحوفى



الأهالى-يشيعون-جنازة-الشهيد-بدمنهور



الجيران-والاقارب-خلال-تشييع-الجنازة



أهالى-دمنهور-خلال-تشييع-الشهيد-محمد-الحوفى



تلقى-العزاء-فى-الشهيد-محمد-الحوفى



جانب-من-تشييع-الشهيد-محمد-الحوفى



جانب-من-جنازة-الشهيد-محمد-الحوفى_1



جانب-من-فعاليات-الجنازة



جنازة-الشهيد-محمد-الحوفى



جنازة-الشهيد-محمد-الحوفى-بدمنهور



دفن-الشهيد-محمد-الحوفى



دمنهور-تشيع-الشهيد-محمد-الحوفى



رجال-الشرطة-خلال-تشييع-الشهيد-محمد-الحوفى



سيارة-المديرية-تحمل-جثمان-الشهيد-محمد-الحوفى



فعاليات-جنازة-الشهيد-محمد-الحوفى



قيادات-الامن-فى-جنازة-الشهيد-محمد-الحوفى



قيادات-المحافظة-والداخلية-فى-جنازة-الشهيد-محمد-الحوفى



لحظة-تشييع-جنازة-الشهيد