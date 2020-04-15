شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بتحرير سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 157 لسنة 2020 في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء، الموافق 25 أبريل 2020. نشر القرار في الجريدة الرسمية.

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