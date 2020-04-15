سفارة أرمينيا توجه التحية لرجال الشرطة المصرية.. وتنعى الشهيد محمد الحوفى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت سفارة أرمينيا بالقاهرة التحية لرجال الشرطة المصرية الذين يقدمون أرواحهم فى سبيل التصدى للإرهاب فداء لبلادهم..مؤكدة تضامنها الكامل مع أجهزة الشرطة فى هذا الصدد، وقالت السفارة، فى بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) اليوم الأربعاء، :" إنها تنعى ببالغ الحزن والأسى الشهيد المقدم البطل محمد فوزى الحوفي بقطاع الأمن الوطني الذي استشهد وهو يؤدى واجبه تجاه وطنه جراء اقتحام قوات مكافحة الإرهاب لوكر إرهابى بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة"..مقدمة خالص العزاء لأسرة الشهيد.

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