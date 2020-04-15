دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رمضان الأربعاء المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، إن دار الإفتاء المصرية سوف تستطلع هلال شهر رمضان الكريم لعام 1441 هجرية لتحديد موعد بداية الشهر الهجري الجديد، مساء الأربعاء الموافق التاسع والعشرين من شهر شعبان 1441 هجرية، الثاني والعشرين من أبريل الجاري لعام 2020 ميلادية، وذلك من خلال لجانها الشرعية والعلمية بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأكد عاشور، في تصريحات اليوم الأربعاء، أن دار الإفتاء المصرية، هي المنوط بها إعلان نتيجة رؤية الهلال، محذرا "لا تلتفتوا إلى الأخبار التي تُنْشَر قبل موعد الرؤية، ودائمًا استقوا المعلومات من مصادرها دار الإفتاء المصرية هي مصدر إعلان رؤية الهلال".

وأشار عاشور إلى أن فضيلة الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية سوف يلقي بيانًا بنتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان الكريم.​