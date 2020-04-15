قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ: أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار رقم 157 لسنة 2020 بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل. وتشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو وفقا لأحكام هذا القرار. نشر القرار في الجريدة الرسمية.​

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