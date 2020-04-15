بالأسماء.. زيادة عدد مستشفيات "عزل كورونا" إلى 14 بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قررت وزارة الصحة والسكان، تشغيل مستشفى "أبوتيج" بأسيوط كمستشفى عزل؛ لاستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد المستشفيات إلى 14 على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام، لمصراوي، إن المستشفيات التي جرى تشغيلها كمستشفيات عزل إلى الآن تضم: "النجيلة بمطروح، أبوخليفة بالإسماعيلية، 15 مايو بالقاهرة، قها بالقليوبية، العجوزة بالجيزة، الشيخ زايد آل نهيان بالقاهرة، العجمي بالإسكندرية، بلطيم بكفر الشيخ، تمي الأمديد بالدقهلية، ملوي بالمنيا، الصداقة بأسوان، كفر الزيات بالغربية، إسنا بالأقصر، أبوتيج بأسيوط".

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وسجلت وزارة الصحة حتى أمس الثلاثاء، 2350 إصابة بفيروس كورونا المستجد، من ضمنهم 514 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و178 حالة وفاة.

وقال مصدر بالوزارة، إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عقدت اجتماعًا أمس مع رؤساء القطاعات والمديريات بالوزارة؛ لمناقشة تداعيات فيروس كورونا في الفترة الحالية واستعدادت الوزارة مستقبلًا.

وأوضح أن الاجتماع ناقش تخصيص مستشفيات جديدة للعزل لبدء استقبال المصابين خلال الأسبوعين القادمين، وفتحها تباعًا طبقا لعدد الإصابات التي تُسجل في الفترة المقبلة.