لدينا١٠٠مليون مشروع شهيد.. البرلمان الأفريقي ينعى الشهيد محمد الحوفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

نعى البرلمان الأفريقي، شهيد الوطن المقدم محمد الحوفي من الأمن الوطني، والذي استشهد أثناء مطاردة عناصر إرهابية بالأميرية، مشيدًا بنجاح وزارة الداخلية في توجيه ضربات استباقية للعناصر الإرهابية وإحباط مخططهم لتنفيذ عمليات إرهابية.

وقال النائب مصطفى الجندي رئيس التجمع البرلماني لدول شمال أفريقيا، في بيان اليوم الأربعاء، إن الإرهاب في حالة تراجع مستمر لذلك تحاول الجماعات الإرهابية الاختباء وسط المدنين لتنفيذ عملية إرهابية لتقول إنها لا تزال موجودة، مناشدًا الشعب المصري العظيم الذى يقف مع جميع مؤسسات الدولة في مواجهة الإرهاب وأن يقوم بالبلاغ والإبلاغ عن العناصر الإرهابية خاصة التى تختبأ داخل المناطق السكنية.

وتقدم النائب، بخالص العزاء لأسرة الشهيد البطل الحوفي، داعيًا الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان ويمن بالشفاء العاجل على جميع المصابين.

وجدد النائب مصطفى الجندي، تأكيده أن مصر لديها مشروع 100 مليون شهيد وأن الدولة المصرية لن يهدأ لها بال إلا بعد تحقيق الانتصار على الإرهاب والإرهابيين وتخليص مصر كلها من شرورهم، مؤكدًا أن مثل هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة تزيد مصر قوة وعزيمة في مواجهة هؤلاء الشياطين الخونة.