بقيمة 14 مليون جنيه.. أمن المنافذ يضبط 5 قضايا تهريب في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 5 قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع– سجائر– بضائع متنوعة) بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي 14 مليون و191 ألف جنيه.

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وفي مجال الأمن العام، نجحت الحملات في ضبط 25 قضية أبرزها (عدم حمل تحقيق شخصية، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، مخالفات مسطح مائي).

وفي مجال تنفيذ الأحكام، نجحت الحملات في تنفيذ 109 حكم قضائي متنوع، وضبط 121 مخالفة مرورية متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لأحكام السيطرة الأمنية عليها.