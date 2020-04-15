محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.
أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال حماية البيئة، عن ضبط (3 مصانع غير مرخصة لإنتاج وتعبئة المواد الغذائية) بنطاق مديرية أمن القليوبية، وبداخلها 137 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مصنعة من مواد مجهولة المصدر بدون بيانات منسوبة لبعض الشركات.
كما ضبطت الحملات 98 قضية تلوث هوائي، 98 قضية في مجال حماية الثروة السمكية.
ونجحت الحملات في ضبط 13قضية متنوعة بنطاق المنطقة المركزية، و7 قضايا عدم وجود ترخيص مشتل.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كانت هذه تفاصيل خبر خلال حملة أمنية.. شرطة المسطحات تحبط ترويج 137 طن أغذية مجهولة في الأسواق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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