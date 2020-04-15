"سدد لها 11 طعنة فردت عليه بـ 3".. خناقة بين زوجين في سوهاج على مصاريف البيت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

شهدت منطقة المخبز الآلي بدائرة قسم أول سوهاج، قيام مدير مدرسة بالتعدي على زوجته، بالطعن مستخدمًا في ذلك سكين مطبخ، ما نتج عنه إصابتها بنحو 11طعنة من بينها طعنتين نافذتين بالبطن والصدر، وتم نقلها في حالة سيئة إلى مستشفى سوهاج العام، في حين أصيب بالزوج بـ 3 طعنات نتيجة تبادل الطعنات فيما بينهما.

تلقى المقدم إسلام عجاج رئيس مباح قسم شرطة أول سوهاج، إخطارًا من مستشفى سوهاج العام، بوصول "حسن. أ" مدير مدرسة، وزوجته "صفاء. م" مدرسة، مصابين بطعنات نافذة؛ نتيجة تبادلهما الطعنات بسبب خلافات أسرية بينهما.

Advertisements

وبالفحص وإجراء التحريات التي اجراها النقيب أحمد البربري تحت إشراف العقيد عمرو عيسى مفتش المباحث؛ تبين أن شجار حاد نشب بين الزوج وزوجته، بسبب خلافات حول مصاريف المنزل، فباغتها الزوج بطعنات نافذة، إلا أن الزوجة حاولت الدفاع عن نفسها، وسددت له 3 طعنات بمنطقة البطن.

وكشفت التحريات قيام المتهم بمحاولة إشعال النيران في الشقة إلا أن سرعة حضور قوات الأمن وقوات الحماية المدنية حالت دون ذلك.

تم نقل الشخصين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأمر اللواء عبد الحميد أبو موسى بإحالة الواقعة للنيابة لمباشرة التحقيق.