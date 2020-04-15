الداخلية: ضبط 3 أشخاص عرضوا "كحول" مجهول المصدر للبيع عبر "الفيس بوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على ثلاثة أشخاص بالجيزة، والإسكندرية، لقيامهم بعرض عبوات "كحول" مجهولة المصدر على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

كانت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، رصدت قيام (صيدلي - مقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بمحافظة الجيزة ) بنشر مشاركات على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) تتضمن الإعلان عن بيع مستلزمات طبية (كحول) مجهولة المصدر .

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهداف المذكور وضبطه بمحل سكنه، وبتفتيشه تم ضبط جهاز (هاتف محمول) بفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الحساب والمشاركات المشار إليها، وبتفتيش مسكنه تم العثور على (عدد 51 عبوة مختلفة الأحجام بداخلهم سائل الكحول)، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة وقيامه بإنشاء وادارة الحساب المشار اليه للترويج لبيع مستلزمات طبية (كحول) عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بقصد الاستفادة مادياً جراء ذلك.

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من ناحية أخرى رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام (شخصين - مقيمين بدائرة قسم شرطة ثاني الرمل بمحافظة الإسكندرية ) بنشر مشاركات على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) تتضمن الإعلان عن بيع مستلزمات طبية (كحول إيثيلي) مجهول المصدر .

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم استهداف المذكورين وضبطهما بمحيط سكنهما، وبتفتيشهما تم ضبط ( عدد 2 هاتف محمول) بفحصهما تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الحسابات والمشاركات المشار إليها، وبتفتيش مسكنهما تم العثور على ( عدد 68 زجاجة بخاخ صغيرة الحجم، 2 زجاجة سعة واحد لتر "بداخلها مادة شفافة غير مدون عليها بيانات" ، عدد 1 زجاجة سعة واحد لتر "بداخلها مادة زرقاء اللون مجهولة المصدر" ، عدد 46 زجاجة مختلفة الأحجام "بداخلها مادة جيل شفاف"؛ حيث ورد تقرير التفتيش الصيدلي يفيد بأن المواد المضبوطة سوائل شفافة اللون وغير مسجلة بوزارة الصحة.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما الواقعة وقيامهما بإنشاء وادارة الحسابات المشار اليها للترويج لبيع مستلزمات طبية (كحول) عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بقصد الاستفادة مادياً جراء ذلك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.