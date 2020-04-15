قضايا الدولة تهنئ البابا تواضروس الثاني والإخوة الأقباط بعيد القيامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد: هنأ المستشار دكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة ومستشارو المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بحلول الأعياد القبطية وعيد القيامة. وأضافت الهيئة في بيان "ندعو المولى عز وجل أن يديم على مصرنا الأعياد وجميع المصريين في وحدة ووئام وصحة وسلام وأمن وأمان في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية". صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

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