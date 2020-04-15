شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تنعي الشهيد محمد الحوفي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تنعى القوات المسلحة شهيد الواجب المقدم محمد فوزي الحوفي، الذي استشهد، أمس الثلاثاء، أثناء إحباطه لمخطط إرهابي كان يستهدف أمن الوطن واستقراره. جاء ذلك حسبما نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الأربعاء. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 2,350

تعافي 514

وفيات 178

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