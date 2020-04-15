شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات استثنائية لمكافحة كورونا بـ«تعليم الإسماعيلية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية على استمرار اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهه انتشار فيروس كورونا وذلك من خلال تعقيم المدارس والمنشآت التعليمة المختلفة.

وقال قبيصي إنه أعطى تعليمات مشددة لمدراء الإدارات التعليمية للتأكيد على عدم استغلال الطلاب بشأن الأبحاث التعليمية في السنوات الدراسية المختلفة، مشددا على أنه سيتم اتخاذ إجراءات عقابية رادعة في مواجهة أي مخالفات في هذا الشأن.

وأضاف أن المديرية بدأت في الاستعداد لامتحانات الدبلومات الفنية وأيضا الثانوية العامة من خلال تجهيز الاستراحات إلى جانب اللجان حسب المواصفات التي حددتها وزارة التربية والتعليم وعدد الطلاب داخل كل لجنه وكذلك الإجراءات الاحترازية التي من المقرر أن يتم اتباعها لتوفير الحماية اللازمة للطلاب.

وأشار إلى أنه تم تكليف مدراء الإدارات بتقديم إقرار بشأن دخول جميع المدارس التابعة للإدارة على المنصة الإلكترونية وأن المعلمين قاموا بالدخول على الصفوف الافتراضية مع شرح كيفية الدخول على المنصة التعليمية الافتراضية والتفاعل معها وتقديم شرح لكيفية الدخول على المنصة التعليمية وتسجيل الطلاب وتحديد مسؤول تطوير لمواجهه أي مشكلات بشأن الدخول إلى المنصات بأكواد الطلاب.

وأوضح أنه فيما يخص قرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بإقامة مسابقة لاختيار أفضل مديرية تعليمية وأفضل إدارة تعليمية وأفضل معلم وأفضل مشروع بحثي، فإنه سيتم الإعلان لاحقًا عن كل التفاصيل الخاصة بهذه المسابقة.

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