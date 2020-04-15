شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الزراعي: صرف 76 مليون جنيه لـ153 ألف مستفيد من العمالة غير المنتظمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت فروع البنك الزراعي المصري، اليوم الأربعاء، لليوم الثالث على التوالي صرف المنحة الحكومية المقررة بقيمة 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة جراء تضررها من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال سامي عبدالصادق، نائب رئيس البنك الزراعي المصري، في تصريحات خاصة: «إن إجمالي عدد الحركات بلغ منذ بداية الصرف حتى ظهر أمس 152989 مستفيد، بما يتجاوز 76 مليون جنيه، فيما بلغ عدد حركات أمس حتى الساعة الثانية ظهر 54205 مستفيد» .

وواصل علاء فاروق رئيس البنك، ونائبيه سامي عبدالصادق، وتامر جمعة، جولاتهم التفقدية لعمليات الصرف بالمحافظات للمتابعة الميدانية.

وتتركزعملية الصرف في نحو 450 فرعا للبنك بالقاهرة والمحافظات، من بين 1210 فروع على مستوى الجمهورية تم تخصيصها لصرف المنحة، ويحصل البنك على السيولة اللازمة للصرف من وزارة المالية.

ومن المقرر أن تنتهي عملية صرف المنحة غدا، بينما سيتم صرفها لمدة 3 شهور، أي بواقع 1500 جنيه لكل مستفيد من العمالة غير المنتظمة لتضررها من «كورونا».

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