شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن عدة مناطق بالجيزة نتيجة كسر مفاجئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة انقطاع مياه الشرب عن مناطق «المنصورية- المريوطية- فيصل والهرم ومتفرعاتهم»، وذلك نظرًا لحدث كسر مفاجئ بخط قطر 1000ملم (الخارج من توسعات متيتو بمحطة إمبابة والمغذى للخزان الياباني بالرماية) وذلك بمنطقة الخلايفة بالوراق، في تمام الساعة السابعة صباح اليوم.

وقالت الشركة، في بيان، إنها تأسف عن هذا العطل الخارج عن إرادتها، مؤكدة أنها تبذل قصارى جهدها في سبيل إنهاء أعمال الإصلاح في أقل فترة زمنية ممكنة.

ولفتت الشركة إلى أنها تقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة في حالة طلبها، حيث يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من أي تليفون أرضي.