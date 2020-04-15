شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان» يتابع مع مديريات القوى العاملة صرف منحة العمالة غير المنتظمة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مكاتب البريد على مستوى الجمهورية وفروع البنك الزراعي المصري، لليوم الثالث على التوالي، صرف المرحلة الأولى لمنحة العمالة غير المنتظمة وقدرها 500 جنيه لكل مستحق بإجمالي مليون و500 ألف عامل.

وتابع محمد سعفان، وزير القوى العاملة، منذ الصباح الباكر مع مديريات القوى العاملة على مستوي 27 محافظة، إجراءات صرف المنحة من خلال 5700 منفذ للبريد وفروع البنك الزراعي المصري، للتأكد من تطبيق آليات وقواعد الصرف للذين وصلتهم رسائل نصية على هاتفهم بمكان الصرف وميعاده، فضلا عن إزالة أي معوقات في المكاتب التي بها أعداد كبيرة للصرف.

واطمأن «سعفان» من خلال المديريات على أعداد الذين قاموا بصرف المنحة من المسجلين الموزعين على كل مكتب، مؤكدا لهم أنه حرصا على مراعاة الظروف الطارئة التي تحول دون صرف المنحة للبعض، فقد تم تخصيص أيام 26 و27 و28 أبريل الجاري لصرف مستحقات من سيتخلف عن اليوم المخصص له.

عملية صرف منحة العمالة غير المنتظمة

عملية صرف منحة العمالة غير المنتظمة

عملية صرف منحة العمالة غير المنتظمة