شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثالث.. محافظ الجيزة يتابع إجراءات صرف منحة العماله غير المنتظمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لليوم الثالث على التوالي انتظام سير إجراءات صرف المنحة المقررة للعمالة غير المنتظمة والمتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد والبالغ عددهم حوالي 100 ألف مستحق من خلال مكاتب البريد وأفرع بنك التنمية والائتمان الزراعي وعددا من المدارس التي خصصتها المحافظة وذلك من الساعة الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء.

وأكد راشد أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعي جاهدة إلى تقديم جميع أوجة الرعاية للعمال المتضررين من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وناشد المحافظ المواطنين المستحقين للصرف باتباع وسائل السلامة أثناء حصولهم على المنحة الاستثنائية وترك مسافات فيما بينهم وعدم التكدس أو التزاحم أمام منافذ الصرف مما يحقق سهولة وانتظام عملية الصرف وتنفيذا للإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وحفاظا على صحه وسلامة الجميع.

ومن جانبه، أوضح محافظ الجيزة، أنه سيتم اليوم الأربعاء صرف المنحه المقرره لمن تتراوح أعمارهم من 25 وحتى 50 سنة على أن تقوم الفئه العمريه من 25 وحتى 35 سنة بالصرف من بنك التنميه والائتمان الزراعي مشيراً إلى بدء الصرف من الساعه الثامنه صباحا وحتي الخامسه مساء.

وأضاف أنه فور الانتهاء من أعمال الصرف يتم رش وتعقيم المنافذ المخصصة بمكاتب البريد وأفرع بنك التنمية والائتمان الزراعي ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره حفاظا على صحة وسلامة العاملين والقائمين بالصرف.

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محافظ الجيزة يتابع إنتظام سير إجراءات صرف المنحة المقرره للعماله غير المنتظمة

محافظ الجيزة يتابع إنتظام سير إجراءات صرف المنحة المقرره للعماله غير المنتظمة

محافظ الجيزة يتابع إنتظام سير إجراءات صرف المنحة المقرره للعماله غير المنتظمة

محافظ الجيزة يتابع إنتظام سير إجراءات صرف المنحة المقرره للعماله غير المنتظمة