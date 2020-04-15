شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الشرقية» يناقش خطة التعامل مع أي مستجدات طارئة لـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الأربعاء، اجتماعًا مع عدد من مديري مستشفيات الصحة، بمكتبه بديوان عام المديرية، لمناقشة خطة العمل بالمستشفيات، وخطة المديرية للتعامل مع أي مستجدات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتأكيد على جاهزية المستشفيات بالمحافظة، فضلا عن التأكيد على رفع درجة الاستعدادات القصوى بالمستشفيات واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المشددة خلال الفترة الراهنة، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومن المخزون الاستراتيجي بالمستشفيات، ومتابعة ذلك بشكل يومي.

تناول الاجتماع متابعة تجهيز العنايات المركزة بالأجهزة الطبية، وتكثيف التدريب للفرق الطبية من الأطباء وهيئة التمريض بالمستشفيات على أعمال العناية المركزة، مع اتخاذ كافة الاستعدادات في حالة حدوث أي مستجدات طارئة «لا قدر الله»، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء التعامل مع جميع الحالات، بالإضافة إلى خط سير المريض في حالة الاشتباه، والتأكيد على توفير الوقاية للأطقم الطبية، ووضع آليات التعامل الآمن من خلال ممرات داخل المستشفيات، وتخصيص أقسام خاصة لاستقبال حالات الأمراض التنفسية ومضاعفتها.

كما ناقش الاجتماع تنفيذ خطة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بمجمع النفايات بالخطارة، كما تم التأكيد على تفعيل دور التثقيف الصحي التوعوي لزيادة وعي العاملين والمترددين على المستشفيات، وشدد وكيل الوزارة على ضرورة تنفيذ أعمال الرش والتطهير بالأقسام المختلفة، وداخل وخارج المستشفيات بشكل يومي، حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين بالمحافظة.