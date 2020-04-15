محافظ الإسكندرية يتفقد عددًا من المشروعات القومية: وزّع كمامات على العمال (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الأربعاء، عددًا من المشروعات القومية بالمحافظة، وقام بتوزيع الكمامات الطبية على العاملين في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وخلال جولته التي رافقته فيها الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ أطمئن الشريف على صحة وسلامة العاملين بتلك المشروعات، وشدد على ضرورة توفير أقصى درجات الحماية والالتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية، وخاصة التشديد على ارتداء الكمامات وتجنب التجمعات المزدحمة.

جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى كان قد شدد على ضرورة ارتداء جميع العاملين بالمشروعات القومية للدولة بضرورة ارتداء الكمامات والقفازات واتخاذ كافة الاحتياطات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كرونا المستجد وذلك خلال تفقده إحدى المشروعات التي تنفذها شركة المقاولون العرب.

محافظ الإسكندرية يتفقد المشروعات القومية ويوزع كمامات على العاملين

محافظ الإسكندرية يتفقد المشروعات القومية ويوزع كمامات على العاملين

محافظ الإسكندرية يتفقد المشروعات القومية ويوزع كمامات على العاملين

محافظ الإسكندرية يتفقد المشروعات القومية ويوزع كمامات على العاملين

محافظ الإسكندرية يتفقد المشروعات القومية ويوزع كمامات على العاملين

محافظ الإسكندرية يتفقد المشروعات القومية ويوزع كمامات على العاملين