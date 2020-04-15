شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» توفر 769 «باكية» للإيجار للباعة الجائلين بسوق الخميس في المطرية (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وفرت هيئة الأوقاف المصرية عدد (769) باكية بسوق الخميس بالمطرية للباعة الجائلين المتواجدين في محيط مستشفى المطرية العام للإيجار بمساحات مختلفة ومتنوعة، وقيمة إيجارية ميسرة، مراعاة من وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية للبعد الاجتماعي والظروف الراهنة، وتيسيرًا على الباعة الجائلين، وتشجيعًا لهم على سرعة الانتقال للسوق الجديد، على أن يتم التعاقد عن طريق محافظة القاهرة وبمعرفتها، وذلك كمرحلة أولى، مع قيام محافظة القاهرة بإدارة هذا السوق .

يأتي ذلك في إطار التنسيق بين وزارة الأوقاف، ووزارة التنمية المحلية، ومحافظة القاهرة، لخدمة المجتمع، وفي ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة من قبل كافة أجهزة الدولة المعنية لمواجهة تداعيات انتشار «فيروس كورونا المستجد»، والجهود المبذولة من قبل كافة الجهات المعنية بالقطاع الصحي بالبلاد للارتقاء بمستوى الأداء والخدمات التي تقدم للمواطنين داخل المستشفيات على مستوى الجمهورية، وطلب نقل السوق الحالي بميدان المطرية المتواجد بجوار مستشفى المطرية العام ،

وتم موافاة كل من وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة ببيان تفصيلي بأعداد الباكيات ومساحة كل منها وقيمتها الإيجارية وأنموذج التعاقد المعتمد بهيئة الأوقاف، بالإضافة إلى المرحلة الأولى من المحلات التي تم الانتهاء منها وطرحها بالمزاد العلني.

سوق الخميس الجديد بالمطرية

سوق الخميس الجديد بالمطرية

سوق الخميس الجديد بالمطرية

سوق الخميس الجديد بالمطرية

سوق الخميس الجديد بالمطرية