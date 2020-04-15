شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكندرية» تسترد 6 أفدنة من أراضي الدولة بالطريق الزراعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن حى شرق الإسكندرية من استرداد ٦ أفدنة من أراضى الدولة كان تم الاستيلاء عليها من أفراد وشركات.

كان الحي قد شن حملة مكبرة بالتعاون مع قوات الأمن، اليوم الأربعاء، لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بطريق «القاهرة – الإسكندرية» الزراعي.

ومن جانبها، أوضحت سحر شعبان، رئيس حي شرق، أن الحملة أسفرت عن استرداد 6 أفدنة و12 قيراط من أراضي أملاك الدولة بطريق الإسكندرية الزراعي.

وأشارت إلى استمرار حملات استرداد الأراضي أملاك الدولة في إطار حرص المحافظة على فرض الانضباط ومنع التعديات والمخالفات.

ومن جانبه، أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن تنفيذ 177 قرار إزالة يشمل «البناء المخالف، والتعديات على الأراضي الزراعية، والإشغالات على أراضي الدولة» بمختلف الأحياء، مؤكدا على ضرورة فرض هيبة الدولة.

Advertisements

استرداد جزء من أراضى الدولة في الإسكندرية