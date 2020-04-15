شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: استمرار الإغلاق التام لجميع الحدائق العامة والمتنزهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، استمرار الإغلاق التام لجميع الحدائق العامة والمتنزهات بمحافظة القاهرة مشيرًا إلى أنه سيتم التعامل بحسم مع المخالفين، خاصة مع قرب أعياد شم النسيم، لمنع التجمعات حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، من الإصابة بفيروس كورونا، وضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للوقاية من انتشار الفيروس.

وناشد محافظ القاهرة المواطنين التعاون مع الأجهزة التنفيذية والالتزام بمنع التجمعات وكذلك التزام توقيت الحظر حرصًا على الصحة العامة، ومنعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

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وترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين اليوم الأربعاء، عبر الفيديو كونفرانس، وأكد خلاله أن جولاته بالمحافظات لن تتوقف، حيث ستشمل زياراته مواقع الإنتاج والمصانع بمحافظات متعددة، لتوجيه رسالة إيجابية بمتابعة العمل والانتاج وتطبيق الإجراءات الوقائية المختلفة.

وشملت قرارات اجتماع المحافظين "الغلق الكامل دون تهاون لأى حدائق عامة أو متنزهات أو شواطئ، وأى أماكن قد تشهد تجمعات ، واستمرار التطبيق الحاسم للإجراءات الاحترازية فى شم النسيم، ومنع إقامة موائد الرحمن والخيام الرمضانية، وتكليف رئاسى للحكومة باستغلال فترة الحظر فى رفع مخلفات القمامة والاهتمام بالتطهير والنظافة، و إصدار قرارات بغلق تام لجميع الشواطئ، والمتنزهات، والحدائق العامة، وكذا منع الاحتفالات، والتنبيه على القرى السياحية بذلك منعاً للاختلاط والتزاحم خاصة فى شم النسيم، وتوجيه المحافظين بالتنسيق مع مديرى الأمن والتحلى بأعلى درجات اليقظة، والالتزام بعمليات التأمين، الاستمرار بكل شدة وصرامة فى الإزالات الفورية لأية مُخالفات بناء دون أى تهاون، وتكليف المحافظين بموافاة رئيس الوزراء بقاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة وتقديمها لمركز معلومات مجلس الوزراء ومكتب هيئة الرقابة الإدارية بكل محافظة للتأكد من توحيد قاعدة البيانات وعدم تكرار الصرف لنفس الأشخاص، واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمباني الحكومية والشوارع العامة والمواصلات، ووسائل النقل الجماعي، بالتعاون مع القوات المسلحة، ومنظمات المجتمع المدنى.