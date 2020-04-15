طالبتان تدشنان حملة "حط نفسك مكانه" لمواجهة التنمر الإلكترونى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشنت طالبتين بكلية إعلام حملة توعية تحت عنوان "حط نفسك مكانه" تهدف إلى مواجهة ظاهرة "التنمر الإلكترونى" الذى يعانى منه الكثيرون من فئات الشعب خاصة فئة الفنانين والشباب، في ظل استخدام الإنترنت بشكل متزايد في الأونة الأخيرة.

واستعرضت الطالبتان بانسيه طارق وأسماء هشام، فكرة الحملة التي تهدف إلى توعية المستخدمين من شبكات التواصل الاجتماعى بمختلف أنواعها، عن الأثر النفسى على المستخدمين خاصة الفنانين والشباب من تعليقاتهم السلبية، على أن يقوم كل فرد بوضع نفسه مكان الشخص الذي يرسل له الرسالة ومدى تأثيرها النفسي عليه.

وأضافوا أن الأسباب التي تدفع إلى التنمر الألكتروني بحسب 30 دراسة تم إعدادها مسبقا هي قلة الثقة بالنفس، تشجيع الأصدقاء لبعضهم، إدمان الإنترنت، قضاء الكثير من الوقت في ألعاب عنيفة يساعد في بناء شخصية عدوانية، وأخيرا وجود مشاكل عائلية تدفع الشاب للتصرف بعدوانية تجاه الآخرين.

وأشاروا إلى أن التنمر الإلكتروني له أنواع عديدة مثل مضايقات تأتي على هيئة رسائل عنصرية قائمة على التميز ضد شخص ما، من ناحية العرق أو الدين أو الإعاقة، بالإضافة لمحاولة تشوية صورة آخرين من خلال نشر بيانات أو معلومات تشهيرية متعلقة به، وانتحال هيئة آخر عبر وسائل التواصل الاجتماعي بحسابات مزيفة.

وأضافوا أن أهم الحلول لمواجهة التنمر الإلكترونى، أن تعمل الأسر على توعية ابنائهم بأن يشغلوا أوقاتهم بأشياء مفيدة مثل أن ينضموا لأنشطة طلابية في جامعتهم ، تطبيق قانون يساعد على الحد من هذه الظاهرة.



التنمر

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الطالبتان



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مواجهة التنمر



