شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: توفير السلع الغذائية للمرأة المعيلة تكفى لمدة شهر لرفع العبء عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة أنه سيتم توفير السلع الغذائية وتوزيعها على المرأة المعيلة التى تضررت من الأزمة التى سببها فيروس كورونا تكفى لمدة شهر فى إطار مبادرة " حياة كريمة "، التى أطلقها رئيس الجمهورية.

والتقى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة السفيرة سناء عطا الله رئيس المجلس القومى للمرأة فرع القاهرة للتنسيق لتوزيع عدد من السلع التموينية المقدمة من محافظة القاهرة، وتشتمل على السلع الأساسية الكافية لمدة شهر على المرأة المعيلة التى تضررت من الأزمة التى سببها فيروس كورونا فى إطار مبادرة " حياة كريمة "التى أطلقها رئيس الجمهورية .

وأشار محافظ القاهرة أن الفترة القادمة ستشهد توفير الدعم لعدد كبير من الأسر خاصة فى المناطق الأكثر احتياجًا بالتعاون مع عدد من جمعيات المجتمع المدنى مؤكدًا أن العاصمة ترعى كل المبادرات التى تهدف إلى توفير احتياجات المواطنين غير القادرين.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أنه تم توزيع 2500 كرتونة تموينية تحوى السلع الأساسية على أسر العمالة غير المنتظمة التى تضررت من الأزمة التى سببها فيروس كورونا وكذلك الأسر الأكثر احتياجًا بمنطقة الاسمرات، بالتنسيق مع جمعية رسالة.

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وأشاد محافظ القاهرة بدور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتعاونها مع أجهزة الدولة التنفيذية فى توفير حياة كريمة للمواطنين مؤكدًا أن العاصمة ترعى كل المبادرات التى تهدف إلى توفير احتياجات المواطنين الغير قادرين.

وأضاف محافظ القاهرة أن الكراتين التى سيتم توزيعها اليوم تمثل الدفعة الأولى من 8 آلاف كرتونة ستقدمها جمعية رسالة لتوزيعها فى مناطق أهالينا والمحروسة بالسلام وروضة السيدة لتوفير المواد الغذائية الاساسية لسكان تلك المناطق قبل حلول شهر رمضان المعظم.

وثمن محافظ القاهرة دور مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لتعاونها مع أجهزة الدولة التنفيذية فى إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا ورعاية الأسر المتضررة منه، مؤكدًا أن العاصمة ترعى كل المبادرات التى تهدف إلى توفير احتياجات المواطنين غير القادرين.

وكانت وزعت محافظة القاهرة 1000 كرتونة تموينية تحوى السلع الأساسية على أسر العمالة غير المنتظمة التى تضررت من الأزمة التى سببها فيروس كورونا بمناطق القاهرة الجديدة والقطامية والزلزال بالتجمع الثالث، بالتعاون مع إحدى المؤسسات الأهلية، ومديرية التضامن الاجتماعى.