شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: نسعى لتقديم كافه أوجه الرعاية للعمال المتضررين من إجراءات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة لليوم الثالث على التوالى انتظام سير إجراءات صرف المنحة المقررة للعمالة غير المنتظمة والمتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد، البالغ عددهم حوالى 100 ألف مستحق من خلال مكاتب البريد و أفرع بنك التنمية والائتمان الزراعى وعدداً من المدارس التي خصصتها المحافظة وذلك من الساعة الثامنة صباحا وحتي الخامسة مساء.

وأكد محافظ الجيزة أن المحافظة بكامل اجهزتها التنفيذية تسعى جاهدة إلى تقديم كافه أوجه الرعاية للعمال المتضررين من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وناشد المحافظ المواطنين المستحقين للصرف باتباع وسائل السلامة أثناء حصولهم على المنحة الاستثنائية وترك مسافات فيما بينهم وعدم التكدس أو التزاحم أمام منافذ الصرف مما يحقق سهولة وانتظام عملية الصرف وتنفيذا للإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وحفاظا على صحة وسلامة الجميع.

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و أوضح محافظ الجيزة انه يتم اليوم الأربعاء صرف المنحة المقررة لمن تتراوح أعمارهم من 25 وحتى 50 سنة على أن تقوم الفئه العمرية من 25 وحتى 35 سنة بالصرف من بنك التنمية والائتمان الزراعى مشيراً إلى بدء الصرف من الساعة الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء.

وأضاف أنه فور الانتهاء من أعمال الصرف يتم رش وتعقيم المنافذ المخصصة بمكاتب البريد وأفرع البنك الزراعى ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره حفاظا على صحة وسلامة العاملين والقائمين بالصرف.

أشار راشد أنه تم توفير كافة سبل الراحة والوقاية أمام مقار مكاتب البريد والبنوك لمستحقى صرف المنحة مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الاتصالات لضمان انتظام خدمه الإنترنت دون أى انقطاعات.