هيئة قضايا الدولة تهنىء البابا تواضروس الثانى والأقباط بعيد القيامة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تقدم المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر، رئيس هيئة قضايا الدولة، ومستشارو المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري، بالتهنئة إلى البابا تاوضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بحلول الاعياد القبطية وعيد القيامة.

وقال المستشار سامح سيد نائب رئيس قضايا الدولة، والمتحدث باسمها إن رئيس الهيئة وأعضائها تقدموا بالتهنئة إلى البابا تاوضروس الثانى، والاخوة الأقباط داعين الله عز وجل أن يديم على مصر الاعياد وجميع المصريين في وحدة ووئام وصحة وسلام وأمان في ظل القيادة الحكيمة لرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، توجه خلال ترؤسه اجتماع مجلس المحافظين، اليوم الأربعاء، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، بالتهنئة إلى المصريين الأقباط الذين تشهد البلاد احتفالهم بعيد القيامة، خلال هذه الفترة، لافتاً إلى أن تلك الأعياد سيتبعها يوم شم النسيم، مشدداً على ضرورة استمرار التطبيق الحاسم لكافة الإجراءات الاحترازية المتبعة، لمنع أي تجمعات.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولي المحافظين بالغلق الكامل ودون تهاون لأي حدائق عامة أو متنزهات أو شواطئ، وأي أماكن قد تشهد تجمعات، وتشديد المتابعة في المحافظات الساحلية أو التي بها مراكب نيلية، وكذا الميادين العامة التي بها مناطق خضراء، وردع أي محاولة لمخالفة القرارات المتخذة، بأقصى درجات القوة، بالتعاون مع مديريات الأمن، قائلاً للمحافظين: أنتم مسئولون مسئولية كاملة عن تطبيق هذا الموضوع، فيما يخص إجراءات مواجهة فيروس كورونا، فحتى هذه اللحظة الأمر تحت السيطرة، وتحقيق نتائج أفضل يرتبط بصورة كبيرة بعدم إفساح المجال لأي تجمعات.