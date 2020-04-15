شكرا لقرائتكم خبر عن "سباق الدراجات" مشروعات تخرج للفرقة الرابعة بكلية التربية الفنية حلوان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح طلاب الفرقة الرابعة بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان فى تقديم مشاريعهم أون لاين، ضمن خطة الجامعة فى التعليم عن بعد، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعى، نائب رئيس الجامعة، والدكتور محمود حامد عميد الكلية، حيث قدم طلاب الفرقة الرابعة مشاريع مقرر مفاهيم النحت المعاصر ويهدف المقرر إلى الكشف عن المفاهيم الفنية والفكرية فى أعمال النحت المعاصر مع التأكيد على مفهوم البنية الانشائية فى العمل النحتى.

وقال بيان صادر عن جامعة حلوان، إنه ينبغى يتعرف الطالب على مفاهيم البناء للعمل النحتى بالإضافة إلى الأهداف الذهنية التى تجعل الطالب قادر على صياغة التصورات على الورق كاسكتشات تتمثل فى تكوينات إنشائية متعددة وذلك تبعا للأساليب التى يتعلمها الطالب ووفقا للموضوعات التى تطرح عليه، ثم يأتى دور الأهداف المهارية والتي تجعل الطالب قادر على صياغة تلك الاسكتشات بحيث تتحول إلى أفكار فنية ملموسة ويكتسب من خلال ممارستها مجموعة من المهارات الفنية والتي تجعل الطالب يقدر قيمة الأفكار والمفاهيم الفنية وصياغتها وربطها بمجالات الحياة اليومية.

وعبرت الأعمال النحتية للطلاب عن أحد الموضوعات التدريسية لمحتوى المقرر وكان موضوع ( سباق الدرجات) وهنا تم طرح بعض المفاهيم الفنية مع طرح بعض أساليب التشكيل والبناء بخامة ( الأسلاك المعدنية ) ودعم القيم الفنية مثل قيم الاتزان والوحدة مع شرح طرق البناء وإمداد الطلاب بكل الوسائل المعرفية وكذلك المعرفة التطبيقية مع البيان العملى الذى يتيح لهم فهم كل جوانب التطبيق العملى.

Advertisements

وعمل الطلاب على ترجمة تلك المعارف جميعها فى صياغة الموضوع لاكتساب كل الخبرات فى التعامل مع الخامات المطروحة لتنفيذ الأعمال، وعند نفاذ الخامة ( الأسلاك المعدنية ) التى يقومون بتنفيذ أعمالهم بها، تم وضع مجموعة من الحلول البديلة ( مثل استخدام الخيوط المتوفرة لديهم فى المنزل أو قطع القماش المتبقية أو القطع المعدنية أو البلاستيكية في شكل حلقات مما يتوافر لديهم فى المنزل ).

كان التواصل مع الطلاب عن بعد فى ميعاد المحاضرة الفعلي مع بعض المواعيد الاخرى للاستفسارات، بالإضافة إلى التواصل مع الطلاب الذين لم يستطيعوا التواصل وقت المحاضرة، ومد الطلاب بعدد كبير من الوسائل الإلكترونية من صور وفيديوهات توضيحية بالشرح والتحليل مع الشرح المتواصل عن بعد بعرض ملفات pdf للشرح وتحديد الخطوات بشكل تفصيلي حتى استطاع الطلاب استكمال تنفيذ تلك الأفكار وذلك تحت إشراف الدكتورة سيده خليل مع الهيئة المعاونة.