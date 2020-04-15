شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: يد المسيح الممدودة تحمل لنا المعونة والحماية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأمل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية فى برنامجه اليومى "فرحين بالرجاء" فى صورة المسيح مصلوبًا، وقدم بعض من المعانى الروحية التى استلهمها من تلك الصورة.

البابا تواضروس قال فى رسالته: "يد المسيح الممدودة تحمل المعونة لكل إنسان كما إنها تحمل لنا الحماية فهو ينادي كل إنسان مثقل تحت أحمال الخطيئة، ويقول تعالوا إلى جميعا يا جميع المتعبين يا ثقيلى الأحمال، هذه اليد الممدودة تحمل دفء المحبة.

واستكمل البابا تواضروس: "يسوع المسيح على الصليب يرحب بكل إنسان، يريد للجميع الإخلاص ومعرفة الحق فهو لا يتركنا ويقدم لنا المعونة والدعم والحماية"

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جدير بالذكر، إن الكنيسة القبطية قد قررت استمرار تعليق جميع الصلوات بالكنائس، بما فيها صلوات الأسبوع المقدس، وتأجيل طقس إعداد زيت الميرون المقدس - أحد أسرار الكنيسة السبع - وهو حدث كنسي له أهميته الكنسية والتاريخية والرعوية والذي يقوم به البابا مع جميع مطارنة وأساقفة المجمع المقدس، والتأكيد على أن تقتصر الجنازات على أسرة المنتقل فقط.

كما قررت الكنيسة إيقاف صلوات الأكاليل، لحين استقرار الأوضاع، واستمرار الكهنة في متابعة العمل الرعوي للأسر ولا سيما الحالات الخاصة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وناشدت الكنيسة جميع المصريين باتباع تعليمات الوقاية والسلامة، مع الالتزام بالبقاء في المنزل لمنع تفشي الوباء.

عيد القيامة من الأعياد الكبرى أما الأسابيع التى تسبق العيد فلكل يوم فيها معنى ومكانة تقرأ فيها صلوات خصوصًا ترمز لقصص أساسية فى العقيدة المسيحية، تروى من خلالها الكنائس تعاليم مقدسة تحفظ بها الإيمان.