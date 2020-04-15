شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة ميناء دمياط: تصدير 14 ألف طن بضائع عامة عبر الميناء خلال آخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال آخر 24 ساعة، حيث استقبل الميناء 1 سفينة حاويات و8 سفن بضائع عامة، بينما غادر 8 سفن بضائع عامة، ووصل إجمالى السفن الموجودة بالميناء 21 سفينة.

وأضافت هيئة ميناء دمياط حركة الصادر من البضائع العامة شملت 10000 طن يوريا و4000 طن ملح، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 4035 طن حديد و1600 طن قمح و14381 طن ذرة و 4934 طن فول و 2511 طن عدس و 6091 خشب زان و 170 طن أسمنت.

Advertisements

وأوضحت هيئة الميناء أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات 155 حاوية مكافئة تشمل فواكة ( برتقال وفراولة وخوخ ) وخضروات (بطاطس وفاصوليا وخضار مشكل و خس و خرشوف وملوخية) وحاصلات زراعية (بصل و بردقوش وثوم و برسيم) يتم تصديرها إلى الإمارات السعودية والأردن وأمريكا وبريطانيا وإيطاليا وروسيا وسولفينيا ومالطا والصين واليونان وهولندا.

كما بلغ عدد الحاويات الوارد 98 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2166 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 170424 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 117063 طنا.

وغادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2591 طن قمح لصوامع شبرا، فى حين غادر 2718 شاحنة منها 851 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 46286 من البضائع العامة.