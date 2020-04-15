محافظ الجيزة: غلق البواخر والمراسى النيلية والحدائق والمتنزهات خلال شم النسيم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة قرارا بغلق جميع البواخر والمراسى النيلية والحدائق والمتنزهات العامة غلقا كاملا أمام المواطنين بدءا من يوم الأحد المقبل الموافق 19 إبريل، حتى يوم الثلاثاء الموافق 21 إبريل، خلال فتره أعياد شم النسيم تحسباً لخروج المواطنين والذهاب إلى البواخر والمراسى النيلية والحدائق والمنتزهات لقضاء أعياد الربيع وشم النسيم لما تمثله التجمعات من خطورة فى زيادة إمكانية انتشار فيروس كورونا المستجد، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء عقب اجتماع مجلس المحافظين الذى انعقد صباح اليوم عبر الفيديو كونفرانس.
وأضاف محافظ الجيزة أنه تم التنبيه على رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ قرار غلق البواخر والمراسى النيلية والحدائق والمتنزهات غلقا كاملا مع استمرار تنفيذ أعمال النظافة والتطهير والتعقيم بالشوارع والميادين والحدائق خلال تلك الفترة مشددا على ضرورة السيطرة الكاملة على الأماكن والحدائق المفتوحة لعدم اتاحه الفرصة امام المواطنين لافتراش الأرض لقضاء اعياد الربيع وشم النسيم.
أكد محافظ الجيزة على ضرورة توعية المواطنين بعدم الذهاب الى المراسي النيلية او الحدائق والمتنزهات او الخروج للشوارع أو الميادين فى تجمعات حفاظا علي صحتهم وسلامتهم لتقليل فرصة الإصابة بفيروس كورونا المستجد
ناشد راشد أهالى المحافظة مجدداً بالتزام المنازل خلال تلك الفترة وعدم النزول إلا فى حالات الضرورة القصوى لتسهيل مهمة الدولة فى التعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.
وفى سياق أخر واصلت أجهزة المحافظة تعقيم الدواوين العامة والمبانى الحكومية، حيث وجه المحافظ بسرعة العمل على تطهير مقرات المحافظة والأحياء والمديريات، للوقاية من فيروس كورونا فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين .
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