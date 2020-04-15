شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: إعادة فتح 8 جراجات بمحور طه حسين فى النزهة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت محافظة القاهرة حملاتها لإزالة مخالفات البناء، على مستوى أحياء العاصمة، مع إعادة فتح جراجات العقارات التى تم تحويلها إلى محال لاستيعاب السيارات ومنع الانتظار فى الشوارع لتسهيل حركة المرور.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن أجهزة العاصمة لن تتهاون مع مخالفات البناء بجراجات العقارات أو تحويلها لأغراض تجارية وإعادة تكدس الشوارع بالسيارات مرة أخرى، حيث وجه بضرورة التنسيق بين الأحياء والجهات الأمنية للقيام بحملات مستمرة للقضاء على هذه الظواهر السلبية.

وشدد محافظ القاهرة أن أجهزة العاصمة تأخذ على عاتقها حاليا القضاء على مخالفات البناء والاستيلاء على أراضى الدولة وكذلك إعادة فتح جراجات العقارات واستغلالها فى الغرض المخصص لها.

وفى السياق قاد اللواء خالد عقل، رئيس حى النزهة حملة مكبرة استهدفت إعادة فتح الجراجات المغلقة بمحور طه حسين بالنزهة الجديدة، بأسفل العقارات والمتابعة ورصد مخالفات البناء وإزالتها.

وأسفرت الحملة عن إعادة فتح الجراجات بالعقارات التالية:-

1. جراج بالعقار 3 شارع طه حسين.

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2. جراج بالعقار رقم 41 شارع طه حسين.

3. جراج بالعقار رقم 16 شارع طه حسين.

4. جراج بالعقار 63 شارع طه حسين.

5. جراج بالعقار رقم 65 شارع طه حسين.

6. جراج بالعقار 15 شارع طه حسين.

7. جراج بالعقار 5 شارع طه حسين.

8. جراج بالعقار 17 شارع طه حسين

كما شنت أجهزة الحى حملة بالتنسيق مع شرطة المرافق، وبقيادة رئيس حى النزهة، للتصدى لمخالفات البناء أسفرت عن إزالة مخالفات بناء بالعقار رقم 4 شارع عبد العزيز فهمى، وإزالة مخالفات بناء بالعقار رقم 9 شارع الأمل، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة وفقا للقانون.