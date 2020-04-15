شكرا لقرائتكم خبر عن إيناس عصام رئيسا لقطاع الضيافة الجوية بـ"مصر للطيران" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الطيار رشدى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، قرارا بتكليف إيناس أحمد عصام الدين كبير مضيفين جويين ورئيس طاقم للعمل رئيسا لقطاع الضيافة الجوية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية بشركة مصرللطيران للخطوط الجوية، خلفا لمها الزمر الذى قدم لها الشكر والتقدير على جهودها خلال الفترة الماضية فى تحسين مستوى خدمات الضيافة المقدمة للعملاء.

وأصدر الطيار رشدى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، قراراً أول أمس بتكليف الطيار شريف المناخلي للعمل رئيسا لقطاع العمليات الجوية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، خلفا للطيار أيمن المقدم.

Advertisements

كان قد أصدر الطيار رشدى زكريا، قرارا الأسبوع الماضى بتكليف الطيار حسن منير، للعمل مساعدا لرئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، كما أصدر قرارا بتكليف كل من المحاسب محمد يوسف للعمل رئيسا للقطاع المالى والطيار محمد غريب للعمل رئيسا لقطاع السلامة والجودة بالشركة القابضة لمصر للطيران.

كما أصدر الطيار رشدى زكريا، قرارا بتكليف كل من الطيار شريف إبراهيم، للعمل مديرا عاما للتدريب الجوى بقطاع العمليات الجوية، والمحامية إلهام شاكر، للعمل مديرا عاما للشئون القانونية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية.