شكرا لقرائتكم خبر عن العنانى يتفقد أعمال التطهير فى أحد فنادق القاهرة ويتابع الإجراءات الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، صباح اليوم، أعمال التعقيم والتطهير الجارية بأحد الفنادق السياحية بالقاهرة، استمرارا لتطبيق إجراءات الوقاية والحماية من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقام الوزير خالد العنانى بتفقد الإجراءات الوقائية التي يتبعها الفندق منذ دخول البهو ومنطقة المطاعم والبرجولا وحمامات السباحة، والممرات الداخلية للفنادق وغرف الضيوف، كما تفقد أعمال تطهير وتعقيم المطابخ.

وخلال الجولة استمع الوزير من الطبيب المقيم في الفندق، إلى شرح مفصل عن كافة الإجراءات الوقاية المتبعة والذى أكد أيضا على أن إجراءات التعقيم تتم وفقا للمعايير التى أقرتها منظمة الصحة العالمية ووفقا للمواد المعتمدة من وزارة الصحة والسكان، وأن أعمال التطهير تتم بصفة مستمرة مرتين يوميا.

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وأشار مدير الفندق إلى أن نسبة الإشغال بالفندق حوالى 3% ويعمل بالفندق 12% من عدد العاملين الذين يعملون بطريقة تبادلية وذلك تطبيقا لطرق الوقاية والحماية، مؤكدا على أن الفندق يحتفظ بجميع العاملين به و تقوم ادارة الفندق بدفع جميع مستحقاتهم المالية بانتظام، وأنهم يعملون بطريقة تبادلية، كما يقوم الطيب المقيم بعقد دورات تدريبية للعاملين.

وأوضح وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى، أن الوزارة تعكف الآن على عمل دليل استرشادي لاستقبال الضيوف في الفنادق والزائرين فى المتاحف والمواقع الأثرية التى سيتم تطبيق بنودها فيما بعد الانتهاء من أزمة فيروس كورونا المستجد.

ولفت الدكتور العنانى إلى أنه يتم اتباع هذه الإرشادات فى أسلوب ونظام وضع "الشازلونجات" والكراسى وموائد الطعام على حمامات السباحة والمطاعم والكافيتريات بحيث يتم وضعفها بطريقة معينة على مسافات متباعدة وفقا لإرشادات وطرق الحماية والوقاية، وكذلك أعداد مرتادى المطاعم والكافيتريات ونظام وقوف الزائرين فى طوابير بيع تذاكر الزيارة بالمتاحف والمواقع الأثرية وعدد الزائرين داخل صالات العرض.