شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة طبيب بمستشفى الفيوم العام بـ«كورونا».. وسحب عينات من 35 طبيبًا وممرضًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أثبتت نتائج التحاليل المعملية للعينة المسحوبة من طبيب بقسم النساء والتوليد بمستشفى الفيوم العام، إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتم نقله عقب ورود نتيجة التحليل إلى مستشفى 15 مايو.

قال الدكتور أحمد رشوان أخصائي العناية المركزة بمستشفى الفيوم العام أحد الأطباء المشاركين في متابعة كورونا بالمحافظة، أن نتائج التحاليل المعملية أثبتت إصابة طبيب بقسم النساء والتوليد بمستشفى الفيوم العام بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتم سحب عينات من 35 من الأطباء والتمريض والعاملين بالمستشفى من الذين يتوقع أن يكونوا خالطوا الطبيب المصاب.

قامت فرق مكافحة العدوى بتطهير وتعقيم أقسام المستشفى عقب ظهور إصابة الطبيب، وتواصل الفرق الطبية تطبيق الإجراءات الوقائية اللازم اتخاذها بين العاملين بالمستشفى للحد من انتقال العدوى لآخرين.