شكرا لقرائتكم خبر عن رغم «كورونا» وتحذيرات «الصحة».. زحام شديد على محال الفسيخ بدسوق (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رغم تحذيرات وزارة الصحة من خطورة تناول الفسيخ على كبار السن ومرضي الضغط والسكر، لأنه يتسبب في تقليل المناعة ويجعلهم عرضة للإصابة بفيروس كورونا، إلا أن مواطني دسوق كان لهم رأي آخر.

وشهدت محلات الفسيخ بمدينة دسوق ازدحاما شديدا، مع قرب شم النسيم وشهر رمضان وارتفعت الأسعار بصورة كبيرة ووصل سعر الكيلو 150 جنيه للكبير والمتوسط 100 جنيه والسردين 70 جنيها والرنجة 30 جنيها.

محمد صلاح أبوحلاوه، محاسب، شاهدناه يشتري كمية كبيرة من الفسيخ، وقال إنها لمنزله و«هدية للحبايب»، وقال إنها «أكلة شعبية اعتاد عليها خاصة قبل صوم رمضان، كما أنها الوجبه الرئيسية في شم النسيم».

وبخصوص التحذيرات الطبية من أكل الفسيخ، قال أهم شيء شراء الفسيخ من محل مضمون وسمعته طيبه، لذلك أنا مطمئن وأشتريه.

وتابع: «أهم شيء ناكله بالبصل والخس والخيار والخضره، وعموما نحن ملتزمون بتعليمات وزارة الصحة».

الدكتور محمد أغه، مدير الإداره الصحيه بدسوق قال إنه يفضل عدم أكل الفسيخ هذه الأيام بسبب كورونا خاصة بالنسبة لكبار السن ومرضي القلب والضغط والسكر لأنه يقلل مناعتهم ويجعلهم عرضة لحمل فيروس كورونا.

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زحام شديد علي محلات الفسيخ في دسوق بكفر الشيخ

زحام شديد علي محلات الفسيخ في دسوق بكفر الشيخ

زحام شديد علي محلات الفسيخ في دسوق بكفر الشيخ