شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مشاركة محافظ المنيا في اجتماع مجلس المحافظين عبر الـ«فيديو كونفرانس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة مستمرة بجميع مراكز ومدن المحافظة، حيث أسفرت الحملات خلال الفترة من 6-14 ابريل الجاري عن إزالة 348 حالة مخالفة زراعية على مساحة 2096 فدانا وإزالة 444 حالة مخالفة مباني على مساحة 44524 متر.

واستعرض «القاضي» خلال اجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الـ«فيديو كونفرانس»، الأربعاء، عددا من الإجراءات التي اتخذتها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال خطة متكاملة، شملت، تنفيذ أعمال الرش والتطهير، بشكل يومي لكافة الميادين، والأماكن العامة، ومحطات السكك الحديدية، ومواقف السيارات، بجميع مراكز ومدن المحافظة، بالاشتراك مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، ومديرية الطب البيطري، بالإضافة لمؤسسات المجتمع المدني.

كما استعرض المحافظ موقف توافر الادوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات أرصدة السلع الغذائية والمواد البترولية، وموقف صرف منحة العمالة غير المنتظمة، وكذلك عدد ومساحات الإزالات التي تم تنفيذها بالمحافظة.

وقال المحافظ إن الوحدات المحلية للمراكز والمدن تواصل أعمال رش وتطهير المباني والشوارع والمؤسسات الحكومية والخدمية، وقد أسفرت تلك الحملات عن رش وتطهير 6424 مبني حكومي و295691منزل و7614شارع، و88 ميدان .

وأكد أن الحملات التموينية مستمرة بكافة أنحاء المحافظة على مدار اليوم، حيث أسفرت تلك الحملات خلال شهر مارس عن تحرير 2169 مخالفة منها 1492 مخالفة مخابز و677 مخالفة أسعار وأسواق، كما تم خلال الفترة من25 مارس حتى 14 ابريل تحرير 886 مخالفة منها 563 للمخابز و323 للأسواق.

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