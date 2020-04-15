شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد تحرير سيناء (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية، في عددها 15 (مكرر)، أمس الثلاثاء، قرار رئيس الجمهورية رقم 157 لسنة 2020، في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل 2020. وأوضح القرار الفئات المعفى عنها بعد قضاء مدة العقوبة وفق مواد القانون. للإطلاع على العدد: الوضع في مصر Advertisements

اصابات 2,350

تعافي 514

وفيات 178

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