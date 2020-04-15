شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أسيوط تنفذ أول «ممر للتعقيم الذاتي» للوقاية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، على استمرار العمل من أجل تسخير كافة امكانيات الجامعة العلمية والبشرية في رد هجوم فيروس كورونا المستجد، وذلك في خطة الجامعة الاحترازية من أجل تعزيز الإجراءات الوقائية ومكافحة العدوى من توفير بيئة صحية وآمنة لكافة المتواجدين بها، وفي إطار مساهمة الجامعة في دعم جهود الدولة من أجل منع انتشار «كوفيد 19».

جاء ذلك خلال زيارة رئيس جامعة أسيوط للمجمع التكنولوجي المتكامل بالجامعة لمتابعة خطوات تنفيذ ممر التعقيم الذاتي، والذي صممه عددًا من كوادر المجمع، وذلك بحضور الدكتور شحاتة غريب شلقامي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد المنشاوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عادل عبده، مدير المجمع، والدكتور خيري فتحي، رئيس قسم التكنولوجيا بالمجمع، والمهندس محمد خليفة.

ووجه رئيس جامعة أسيوط بسرعة الانتهاء من مراجعة التصميم واختباره، وذلك تمهيدًا لتصنيعه بالتعاون مع كلية الهندسة، موضحًا أنه من المقرر وضع عددًا من ممرات التعقيم على البوابات الحيوية للجامعة، والمبنى الإداري، والمستشفيات الجامعية، مشيدًا بدور المجمع في بتوجيه نشاطه من أجل تلبية الاحتياجات الرئيسية والعاجلة التي تخدم البيئة والمجتمع.

وحول تفاصيل الجهاز، فقد أشار الدكتور عادل عبده، مدير المجمع، إلى أن النموذج تم تصميمه من مادة الفايبر جلاس، وجاري تطويره ليتم تصنيعه من مادة الألوميتال.

وأضاف «عبده» أن الممر يعمل على رش رذاذ من مادة فيركون إس الطبية من خلال رشاشات مثبتة على كافة الاتجاهات بالممر، والتي تعقم الشخص بكامل هيئته في فترة قصيرة لا تتجاوز الثواني المعدودة، حيث يتم استخدام 10 جرام من تلك المادة لكل لتر من المياه، وهي مادة آمنة، ويمكن إضافتها أيضًا إلى مياه الشرب في حال انتشار الأوبئة.

ولفت إلى أن تلك المادة عبارة عن بودرة قوية جدًا للتطهير البكتيري والفيروسي، وتعتبر من أقوى وأفضل المطهرات في العالم، والمعترف بها دوليًا من قبل الصناعات والحكومات في العالم نظرًا لتكوينها الفريد الذي لا يضاهيه أي منتج آخر، وأثبت فاعلية حقيقية ضد 65 سلالة من الفيروسات، لأكثر من 19 عائلة، منها أكثر من 400 سلاله من البكتيريا، وأكثر من 100 سلالة من الفطريات دخل ضمن قائمة منظمات مكافحة الأمراض للوقاية من مرض أنفلونزا الطيور وللوقاية من مرض النيوكاسل والكوليرا، وتستخدم للتطهير بأكثر من طريقة سواء للأسطح والمكان أو الهواء أو حتى الطيور، كما أنه يوضع في الماء للحد من الأمراض البكتيرية والفيروسية وفي حالة الإصابات يحد من المرض ويوقف انتشاره.

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