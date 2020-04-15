شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ السويس يقرر وقف تراخيص البناء 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، وقف تراخيص البناء لمدة 6 شهور في جميع أنحاء المحافظة، اعتبارا من اليوم، مشددا على الجهات المعنية تنفيذ القرار، محذرا من يخالف القرار بتعريض نفسه للمسألة القانونية .

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والقيادات التنفيذية وجهاز حماية أملاك الدولة بالإزالة الفورية لأي تعديات جديدة على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، وتحويل المتعدين على الأراضي للنيابة ومصادرة أي أدوات أو معدات يتم ضبطها تنفيذا للقانون، والحفاظ على حقوق الدولة والشعب في ظل استغلال بعض المواطنين الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وتداعيات فيروس كورونا المستجد.