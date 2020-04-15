شكرا لقرائتكم خبر عن «لجنة إيراد النهر»: وضع تصور شامل لكافة سيناريوهات الفيضان للعام القادم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل وإدارة المياه اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة وذلك لمتابعة الموقف المائى وتحديد الاحتياجات المائية لموسم أقصى الاحتياجات القادم وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك الإجراءات المتخذه للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.

وأكد الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والري، على ضرورة التأكد من جاهزية منظومة أمان السد العالي والمنشآت والاعمال الصناعية التابعة له والانتهاء من أعمال الصيانه الدورية لها، موضحا أن لجنة إيراد النهر استعرضت موقف الفيضان وحجم الأمطار على منابع النيل والهضبة الاستوائية وبحيرة فيكتوريا، وتم إستعراض كافة السيناريوهات الموضوعة للتعامل مع المياة الواردة لإدارتها بالشكل الأمثل الذي يلبى الاحتياجات المائية، ووجه الدكتور عبدالعاطى برفع درجات الاستعداد لموسم أقصي الاحتياجات.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياة النيل، إنه تم وضع تصور شامل لكافة سيناريوهات الفيضان للعام القادم واتخاذ التدابير اللازمة لكل سيناريو، بما يحافظ على المخزون الاستراتيجي لبحيرة السد وكذلك ضمان تلبية الاحتياجات المائية واستعرض سيادته سيناريوهات الفيضان للعام القادم ٢٠٢٠-٢٠٢١ والإجراءات المناسبة للتعامل معها.

بينما قامت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، بعرض صور الأقمار الصناعية التي يتم رصدها أسبوعياً لموقف حصاد محصول القمح وموقف زراعات الأرز وذلك لتحديد الاحتياجات المائية للقطاع الزراعي.

واستعرض المهندس عبداللطيف خالد رئيس قطاع الري، البرامج الموضوعة لتوفير الاحتياجات المائية للزراعات الصيفية طبقا للمقننات المائية المطلوبة الخطط الموضوعه لتلبيتها.

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