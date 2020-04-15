شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الفيوم»: عزل 3 عمارات سكنية بـ«النويري» بعد ظهور 7 إصابات بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت مديرية الصحة بالفيوم باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لتنفيذ العزل المنزلي لسكان 3 عمارات سكنية بمنطقة النويري وسط مدينة الفيوم لمدة 14 يوما لتطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، بعد ظهور 7 إصابات من أسرة واحدة بينهم ربة منزل توفيت متأثرة بإصابتها بالفيروس بعد نقلها إلى مستشفى العزل بملوي بيوم واحد.

وأوضحت الدكتور آمال هاشم، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، إن قرار العزل شمل 3 عمارات أرقام 33 و34 و36 بمنطقة النويري بعد ظهور 7 إصابات بين السكان المقيمين في هذه العمارات.

وقامت قوات من مديرية أمن الفيوم باتخاذ الإجراءات القانونية بتنفيذ قرار العزل. وقامت فرق من إدارة المتوطنة بالاشتراك مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم بأعمال التطهير والتعقيم للوحدات السكنية بالعمارات التي شملها العزل. فيما يقوم فريق طبي بالمتابعة لكافة الأسر المقيمة بالعمارات والتأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية المتبعة في العزل المنزلي وتطبيق إجراءات مكافحة العدوى.