شكرا لقرائتكم خبر عن «الأطباء» تطالب «الصحة» بإعلان بروتوكول لمكافحة العدوى بمستشفيات الحجر الصحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالبت نقابة الأطباء، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، والدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، بإعلان بروتوكول محدد للعمل ومكافحة العدوى بمستشفيات الحجر الصحي لمرضى كورونا، وكذلك إعلان البروتوكول الملزم لكافة مستشفيات الحجر للحفاظ على سلامة الأطباء وحقوقهم المالية، عقب ورود شكاوى لنقابة الأطباء من مستشفيات الحجر الصحي.

وطالبت النقابة في خطابها بتوضيح بروتوكول العمل بالنسبة للأطباء في مستشفيات العزل، وعمل تحليل PCR قبل بدء العمل للتأكد من سلامة الطبيب، وعدم نقله لعدوى لزملائه، الذين سيحتجز معهم لمدة 14 يومًا، ووجود تدريب على نظام العمل بمستشفى الحجر، وطبيعة تقسيم العمل بين أفراد الطاقم الطبي، وطرق مكافحة العدوى داخل مستشفيات العزل يتلقاه الأطباء قبل بدء العمل.

وتساءلت النقابة عن وسيلة الاطمئنان على خلو الطبيب من العدوى قبل عودته لعمله العادي بعد انتهاء مدة عمله بمستشفى الحجر، فهل تجرى مسحة واحدة بعد نهاية العمل، أم مسحتين بينهما 48 ساعة، أم عزل 14 يوم في المستشفى، أو المنزل، وإخطار جهة عمل الطبيب الأساسية حتى لا يتم اعتباره منقطعا عن العمل، ما يعرضه لتوقيع جزاءات.

ولفتت النقابة في خطابها إلى أنه كان معلومًا أن الطبيب سيتقاضى مبلغ ۲۰۰۰۰ جنيه، ولكن حديثا هناك كلام عن أن هذه المهمة تطوعية، أو بمقابل أقل كثيرا، وبالتأكيد لابد من وضوح الرؤية بخصوص المعاملة المالية لأن هناك التزامات مالية على أي طبيب، وضرورة التخطيط لفترة التسليم والتسلم بين الطاقم الطبي والذي يليه، بما فيها الفترة التي يقضيها الطاقم الطبي القديم بعيدا عن المرضى (بعد عمل المسحة)، وفترة التدريب للطاقم الجديد.

وأكدت النقابة أن الأطباء في حاجة لأن تعلن وزارة الصحة بروتوكول محدد للعمل، ومكافحة العدوى بمستشفيات الحجر الخاص بمرضى «کورونا»، وفي نهاية خطابها طالبت النقابة إعلان البروتوكول الملزم لكافة مستشفيات الحجر الصحي للحفاظ على سلامة الأطباء بها وحقوقهم المالية.

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