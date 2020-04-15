شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 4 مدن ساحلية بالدقهلية 10 أيام لمنع الاحتفال بشم النسيم: «بينهم جمصة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الأربعاء، قرارًا بالإغلاق الكامل لعدد 4 مدن ساحلية لمنع أي تجمعات خلال الاحتفالات بشم النسيم في إطار الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وتضمن القرار إغلاق مدن «جمصة، و15 مايو، والشيخ زايد، والمنصورة الجديدة»، اعتبارًا من اليوم الأربعاء، ولمدة 10 أيام، والتى من المحتمل توافد أعداد كبيرة من المواطنين عليها خلال إجازة أعياد الربيع وشم النسيم.

وقال محافظ الدقهلية في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن قرار الإغلاق تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا على مستوى محافظات مصر، خلال اجتماع مجلس المحافظين عبر الـ«فيديو كونفرانس»، الأربعاء، بشأن تشديد الإجراءات الاحترازية خلال أعياد الربيع لمنع تجمعات المواطنين.

وأضاف أنه تم التنسيق مع اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية مدير امن الدقهلية لإعداد القوات المرورية والأمنية اللازمة للتعاون مع الجهاز التنفيذي بمجلس مدينة جمصة لتنفيذ القرار الصادر منعا للتجمعات بتلك المدن للحد من انتشار فيروس «كورونا».

وأكد المحافظ على استمرار أعمال التطهير والتعقيم للمنشآت والمصالح ومواقف السيارات والشوارع والميادين بجميع مراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة لمواجهة فيروس كورونا حرصا على صحة وحياة المواطنين، مشددًا على ضرورة استغلال أيام العطلات والإجازات الرسمية في تكثيف أعمال التطهير وأيضا أعمال النظافة ورفع القمامة من الشوارع والميادين.

وأوضح أن أيام العطلة هي فرصة مواتية لجميع الأجهزة العاملة في مواجهة فيروس كورونا بنطاق المحافظة من ممارسة عملها على اكمل وجه وبلا أي معوقات، مشيرًا إلى أن هدف الحكومة بجميع أجهزتها حماية مصالح المجتمع وصحة وسلامه المواطنين على رأس الأولويات وذلك بالحد من التجمعات للأفراد والمواطنين في الشارع، مؤكدًا أن هناك متابعة على مدار الساعة من غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بالتنسيق مع جميع الجهات التنفيذية والأمنية والتعامل الفوري مع أي طوارئ.

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