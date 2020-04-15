شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس الخميس مائل للحرارة نهاراً بارد ليلاً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود على القاهرة الكبرى غدا طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا، وأمطار خفيةه على مناطق متفرقة، والرياح تكون نشطة، بينما يكون طقس الوجه البحري معتدل نهارا بارد ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة.

وبالنسبة للسواحل الشمالية الغربية، يكون الطقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، أما السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء سيكون معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة تكون مثيرة للرمال على وسط سيناء.

كما سيكون الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مائلا للحرارة نهارا وللبردوة ليلا والرياح معتدلة، بينما يكون على شمال الصعيد مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة جنوب الصعيد حار نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 19 28

شبين الكوم 18 28

طنطا 18 27

دمنهور 17 27

الاسكندرية 15 21

بلطيم 14 21

مطروح 13 20

السلوم 12 20

سيوة 16 29

بورسعيد 18 25

دمياط 17 26

الزقازيق 17 28

الاسماعيلية 15 29

السويس 18 29

العريش 15 29

رفح 14 28

راس سدر 21 30

نخل 15 31

نويبع 19 30

طابا 19 29

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كاترين 12 24

الطور 20 28

شرم الشيخ 22 30

الغردقة 21 30

مرسى علم 20 29

الفيوم 20 31

بنى سويف 21 31

المنيا 21 32

أسيوط 20 32

سوهاج 20 33

قنا 20 33

الاقصر 21 34

اسوان 22 35

ابوسمبل 21 33

الوادى الجديد 20 33

شلاتين 22 31

ابورماد 21 32

حلايب 22 29

راس حدربه 21 29