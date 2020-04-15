شكرا لقرائتكم خبر عن كيف نجمع بين حياة المواطن وعودة الاقتصاد؟.. رشيد محمد رشيد يطرح 5 حلولًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طرح رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، 5 حلولًا يمكن الأخذ بها في حالة رغبة الحكومة في إعادة العمل بالنشاط الاقتصادي، في ظل انتشار فيروس كورونا «كوفيد -19».

الحلول التي طرحها «رشيد»، في مقاله بـ«المصري اليوم»، اليوم الأربعاء، معنونًا إياه بـ«القواعد الخمس لعودة النشاط الاقتصادى»، وضعت في عين الاعتبار الأزمة الصحية المنتشرة في العالم، في ظل آراء متعددة يسردها فريقين.

الأول «يدعو إلى أولوية الحفاظ على صحة وحياة المواطنين بالعزل شبه الكامل للمجتمع، ولو على حساب النشاط والحركة الاقتصادية». والثاني «يقتدى برجال الاقتصاد والمال ويدعو إلى الحد من إجراءات العزل والحَجْر على حركة المواطنين لحماية الأداء الاقتصادي ولاستمرار حركة الاقتصاد والتجارة».

وتتلخص حلول الوزير الأسبق، الذي له مساهمات اقتصادية، ويمتلك عدة شركات، في وضع مبدأ الحفاظ على صحة وحياة المواطنين محل اعتبار وتدقيق في كل الخطوات التي سوف يتم اتباعها.

الحل الثاني، هو التسليم بأن عودة النشاط الاقتصادي للمجتمع هي مسألة حياة وتواجد واستقرار في المدى المتوسط والبعيد، مؤكدًا على ضرورة دراسة جميع البدائل والقرارات والسياسات لإتاحة العودة بأحسن الطرق المتاحة.

بينما يطرح الوزير الذي تولى حقيبتي «التجارة والصناعة» لنحو 7 سنوات، انتهت في يناير 2011، ثم ظهر لأول مرة بعدها في جلسات منتدى روما للحوار المتوسطي، عام 2019، حلولًا لأزمة عودة الاقتصاد، وضع نصب أعينه خطوات البحث العلمي المتقدم بشأن إيجاد علاجًا لفيروس كورونا.

ويظهر ذلك في طرحه الثالث، الذي يؤكد من خلاله أن التخلص التام من مرض كورونا لن يتم إلا في حالة إيجاد العلاج المؤكد طبيًا، وكذلك التطعيم المختبر معمليًا ومتفق عليه من الجهات العلمية، ولذلك فإن الحفاظ على ممارسة قواعد التباعد الاجتماعي واستعمال وسائل واقية والحفاظ على مسافات بين البشر يجب أن تفرض على المجتمع بأكمله وتراقب في التنفيذ، مع توفير ما يتيح توافر كل الوسائل المطلوبة.

ووضع «رشيد»، في خطته المقترحة حلًا لأزمة عمل كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، الذين يمثلون نسبة 75% من وفيات العالم بالفيروس، قائلًا إنه يجب توفير برامج متكاملة للحفاظ عليهم ووقايتهم من المرض. وهذه البرامج تشمل العزل المناسب في منازلهم مع إيراداتهم وكرامتهم واحتياجاتهم، وتوفير الرعاية الصحية لهم وإعطائهم الأولوية.

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«الاستمرار في رفع كفاءة المنظومة الصحية»، كان الحل الأخير ضمن 5 آخرين طرحهم «رشيد»، قائلًا إن تلك القاعدة ستجعل الجميع يستطيع التعامل مع التحديات التي يفرضها الوباء، وتوفير الموارد البشرية والمادية، مع التركيز على ظروف عمل القائمين عليها من أطباء وممرضين وإداريين وتوفير الحماية والعائد المناسب لهم.

يرى «رشيد»، الذي يشارك مؤحرًا في منتديات اقتصادية عدة أبرزها مشاركته في منتدى «دافوس» الأخير، أن هذه القواعد الخمس ستتيح عودة الحياة الاقتصادية والاجتماعية بقدر يسمح بالحفاظ على كيانات المجتمعات للفترة التي سوف يتطلبها الوصول لعلاج كامل للوباء.

نصيحة أخيرة وجهها «رشيد» إلى الحكومات والمسؤولين، قائلًا إنه يجب عليهم الالتزام والاسترشاد بالحلول الخمسة بغرض التحرك في الاتجاه الصحيح الذي يسمح بالتوازن المطلوب بين حياة المواطن وصحة الاقتصاد.