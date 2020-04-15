شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 3 قرارات إزالة لمخالفات بناء بالحي الخامس بالشيخ زايد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أنه كلف الإدارات المختصة بالجهاز بشن حملة مكبرة بالتعاون مع شرطة التعمير وقسم أول مدينة الشيخ زايد، لتنفيذ عدد 3 قرارات إزالة لمخالفات بناء بالحي الخامس بالمدينة.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ قرارات الإزالة، والتي تمثلت في بناء مخالف للتراخيص، وكذا صب أدوار زائدة بإحدى القطع السكنية بالحي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد المهندس مصطفى فهمي، استمرار حملات إزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدينة، مشيراً إلى أنه كلف الإدارات المختصة بالجهاز بمتابعة ورصد كافة الأعمال المخالفة بالمدينة وإزالتها على الفور بالتعاون مع شرطة التعمير والمرافق، لمنع العشوائية وردع المخالفين، وبالتعامل بكل قوة وحسم لمنع البناء العشوائي، خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد.